Dazi Von Der Leyen | 15% è buon accordo porterà stabilita da ambo i lati Atlantico – Il video

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 "È un accordo enorme. Porterà stabilità. Porterà prevedibilità. Questo è molto importante per le nostre imprese da entrambe le sponde dell'Atlantico. Si tratta di tariffe del 15% su tutti i fronti, tutto incluso. Gli investimenti, come appena descritto dal Presidente, andranno negli Stati Uniti e ci saranno acquisti da quelle parti. In effetti, il mercato europeo è aperto. Parliamo di 450 milioni di persone. Quindi, è un buon accordo. È un accordo enorme. Le negoziazioni sono state difficili. Lo sapevo dall'inizio ed è stato davvero molto duro, ma siamo giunti a buone conclusioni per entrambe le parti.