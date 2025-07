Dazi Usa-Ue Orban | Trump si è mangiato Ursula I costruttori di auto tedeschi | Ci costeranno miliardi

Per Madrid si è evitata “un’escalation tariffaria che sarebbe negativa per tutti, anche per gli Stati Uniti” mentre dal Belgio chiariscono che l’accordo raggiunto da Stati Uniti ed Europa per i dazi al 15% sia “un sollievo e non una celebrazione”. Ma c’è anche chi abbassa ulteriormente l’asticella dell’entusiasmo, a partire dall’Ungheria di Viktor Orban. “ Donald Trump non ha raggiunto un accordo con Ursula von der Leyen, ma piuttosto si è mangiato la presidente della Commissione europea a colazione”, ha detto il premier ungherese commentando in una diretta su Facebook l’accordo annunciato ieri a Turnberry, in Scozia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

