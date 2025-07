Dazi Usa-Ue Medvedev attacca von der Leyen | Europei impicchino la vecchia pazza lady Ursula Orban | Trump se la è mangiata a colazione

Anche il primo ministro francese François Bayrou si è scagliato contro von der Leyen: “È un giorno buio quando un'alleanza di popoli liberi, uniti per affermare i propri valori e difendere i propri interessi, decide di sottomettersi” L’accordo commerciale “umiliante” siglato tra Stati Uniti e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi Usa-Ue, Medvedev attacca von der Leyen: “Europei impicchino la vecchia pazza lady Ursula”, Orban: “Trump se la è mangiata a colazione”

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Von der Leyen: Pronti a negoziare sui dazi con gli USA, ma con un pacchetto concreto - Sulla lista delle contromisure, noi siamo stati trasparenti fin dall'inizio abbiamo sempre detto di preferire la soluzione negoziata ma che eravamo pronti a agire per proteggere i nostri interessi.

Ursula von der Leyen, sui negoziati con Trump sui dazi: “Alla Casa Bianca solo per accordarmi” - In una recente conferenza stampa, Ursula von der Leyn, presidente della Commissione UE, ha voluto chiarire la situazione con Donald Trump.

