Dazi Usa-Ue cosa cambia per l’Italia dopo l’accordo Trump-Von der Leyen

L’aria trionfale con cui la Presidente della Commissione europea ha salutato il raggiungimento dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti ha lasciato molti commentatori spiazzati in Europa. E non si fatica a immaginare il perchĂ©. I dazi generali del 15% sui prodotti europei, seppur ridotti dal 30% minacciato da Trump, sono comunque un brutto colpo per l’Europa, ancor di piĂą per quelle economie, come l’Italia, che fanno dell’export di beni uno dei punti di forza delle loro economie. Prima dell’inizio della “ guerra dei dazi ” lo scorso aprile, i prodotti europei (e quindi anche quelli italiani) esportati negli Stati Uniti erano soggetti a dazi del 4,8%, successivamente questa cifra è stata portata al 10%, infine, una volta che l’accordo siglato ieri entrerĂ in vigore, per la maggior parte dei beni i dazi verranno alzati ulteriormente al 15%. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dazi Usa-Ue, cosa cambia per l’Italia dopo l’accordo Trump-Von der Leyen

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia. - Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano.

Dazi, CinecittĂ : "Usa-Italia cooperino" - 21.45 "Guardiamo con la massima attenzione ai movimenti di un mercato importante come quello Usa.Sappiamo quanto le produzioni americane beneficino dei nostri incentivi fiscali e ancor piĂą dell'ecosistema di bellezze,clima,location,cultura,stile,per cui da sempre hanno scelto l'Italia cercando la qualitĂ ".

Dazi, Urso smentisce effetti negativi sull'export Italia verso Usa - Roma, 14 mag. (askanews) -"In questo contesto ancora in movimento, dobbiamo prendere atto che l'annuncio dei dazi al momento non ha avuto effetti negativi sull'export italiano negli Stati Uniti, che anzi è significativamente aumentato nei primi tre mesi dell'anno".

Angelo #Bonelli (#AVS): "L'accordo tra Donald Trump e Ursula von der Leyen per imporre dazi al 15% su diversi prodotti europei è un atto di forza che mette in ginocchio l'economia dell'UE, con effetti devastanti sull'Italia. A rischio ci sono oltre 700.000 posti d

Dopo ore di silenzio e polemiche, Giorgia Meloni chiarisce il sostegno dell'Italia alla linea negoziale della Commissione Ue sui dazi minacciati da Trump: niente escalation, serve un accordo "equo e di buon senso". Tajani in prima linea tra Milano e Washingto

Intesa USA-UE, dazi al 15% e acciaio al 50%. Meloni: Accordo positivo. L'UE investirà 600 miliardi - Cina, accordo dazi Usa-Ue? Nessuna intesa a nostre spese; Dazi di Trump al 15%: l’impatto su Europa e Italia; Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio.

Accordo dazi Trump-UE, per Meloni positivo, mentre in Italia si invoca cacciata von der Leyen. I post verità di Carnevale-Maffè - L'ira delle opposizioni al governo Meloni, con il segretario di Azione Calenda che invoca la cacciata di Ursula von der Leyen. Come scrive money.it

Accordo Usa-Ue sui dazi di Trump, cosa cambia per il made in Italy e cosa prevede l'intesa per l'Europa - Trump e Ursula Von Der Leyen hanno raggiunto l'accordo tra Usa e Ue, ma per il Made in Italy ci saranno delle conseguenze non proprio positive ... Riporta virgilio.it