Dazi Usa-Ue | c' è l' accordo anche l’auto paga tariffe al 15%

Intesa raggiunta tra Usa e Ue per una aliquota doganale unica che non mette a riparo l’industria automobilistica, ma ci obbliga ad investire 600 miliardi di dollari ne gli States, da cui siamo anche tenuti ad acquistare 750 miliardi in gas nei prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dazi Usa-Ue: c'è l'accordo, anche l’auto paga tariffe al 15%

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Il boomerang dei #dazi che nuocciono alle aziende di #auto americane che pagano le materie prime o la produzione dal 25 al 50% in più mentre Toyota paga il 15% con l’accordo Giappone - #Usa. #Trump é proprio sovranista ! #MAGA Vai su X

La Commissione Ue rinuncia a una storica battaglia alla vigilia dell’incontro di oggi con Trump. A Bruxelles sono arrivate aperture dalla Casa Bianca su auto e farmaci Vai su Facebook

Dazi, c’è l’accordo: tariffe del 15 per cento e impegno Ue a comprare energia negli Usa - L'accordo al termine del summit straordinario tra i presidenti von der Leyen e Trump. Scrive eunews.it

Accordo sui dazi tra Usa e Ue: dal 15% ai 600 miliardi investiti, l'intesa in punti - Dopo settimane di trattative febbrili, bozze cestinate e botta e risposta da una sponda all'altra dell'Atlantico, la pallina ha smesso di correre: Bruxelles e ... Riporta ansa.it