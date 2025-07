Dazi Usa Merz | danno all’economia tedesca

BERLINO, 28 LUG – “Non sono soddisfatto di questo risultato, ma penso che non fosse possibile ottenere di più tenendo presente la posizione di partenza che avevamo con gli Stati Uniti d’America. Sappiamo che l’economia tedesca subirà un danno considerevole a causa di queste tariffe”: lo ha detto il cancelliere federale Friedrich Merz incontrando la. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Dazi Usa, Merz: “danno all’economia tedesca”

