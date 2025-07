Dazi Usa Cna | Accordo insoddisfacente per imprese piacentine mercato da 280 milioni

Viene giudicato “non soddisfacente”, dalla Cna, l’accordo sui dazi raggiunto proprio in queste ultime ora tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il giudizio è stato espresso direttamente dal presidente nazionale di Cna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi, imprese divise tra stabilità e costi - Dopo l'accordo raggiunto tra Usa e Ue le organizzazioni di categoria e di filiera sembrano avere posizioni diverse. Lo riporta msn.com

