Dazi Usa al 15% Torto M5s | Gravi danni all’economia abruzzese

«L’accordo tra Usa e Unione Europea sui dazi commerciali al 15% è destinato ad avere conseguenze negative anche per l’economia del nostro Abruzzo. Adesso inizierĂ inesorabilmente la conta dei danni». A lanciare l’allarme è l’onorevole Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

“Stop ai dazi: sono illegittimi”. I giudici danno torto a Trump. E il merito è anche di un piccolissimo importatore di vini - Per la corte federale nessuna emergenza economica nazionale giustifica la scelta del presidente Usa. La Casa Bianca farà appello, mentre resta l'incertezza sui mercati del wine and food

Dazi, caos sentenze: una Corte dà torto a Trump. Un'altra mantiene in vigore le tariffe - Piazza Affari positiva, in linea con i listini europei, dopo lo stop giudiziario ai dazi di Donald Trump deciso dalla Corte federale del commercio degli Stati Uniti.

Dazi, caos sentenze: una Corte dà torto a Trump. Un'altra mantiene in vigore le tariffe | Imprese, export: cosa potrebbe succedere - Piazza Affari positiva, in linea con i listini europei, dopo lo stop giudiziario ai dazi di Donald Trump deciso dalla Corte federale del commercio degli Stati Uniti.

Dazi, accordo Usa-Ue al 15%: chi vince (nessuno) e chi perde (di più e di meno) - Qualsiasi analisi obiettiva non può sfuggire da un dato di fondo: il 'deal' è sempre meglio di un 'no deal', viste le premesse, ma è doloroso e può diventare un pericoloso precedente ... Segnala msn.com

Dazi Usa, tra stime e danni. «Colpo durissimo all’economia reale» - La Cgia di Mestre stima un danno per l'Italia di 35 miliardi di euro, ma la diversificazione dei prodotti potrebbe limitare i contraccolpi nel Nordest. Si legge su veronasera.it