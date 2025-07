Dazi Trump | L' Ue acquisterà 750 mld di dollari di energia e investirà 600 mld in Usa

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 "Abbiamo raggiunto un accordo. Credo sia un buon accordo per tutti, probabilmente l'accordo più grande mai concluso, in qualsiasi ambito, commerciale o oltre il commercio. Ed è così. È un accordo gigantesco con molti Paesi. Come sapete, Ursula rappresenta molti Paesi, non un solo Paese. Non è facile per te, perché sono molti Paesi diversi, grandi Paesi, alcuni sono forti nell'automotive, altri nell'agricoltura, altri in entrambi. Ci sono molti fattori differenti. Quindi faremo quanto segue: l'Unione Europea accetterà di acquistare dagli Stati Uniti energia per un valore di 750 miliardi di dollari.

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Intesa USA-UE, dazi al 15% e acciaio al 50%. Meloni: Accordo positivo. L'UE investirà 600 miliardi - Cina, accordo dazi Usa-Ue? Nessuna intesa a nostre spese; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%; Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio.