Dazi Trump | L' Ue acquisterà 750 mld di dollari di energia e investirà 600 mld in Usa – Il video

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 "Abbiamo raggiunto un accordo. Credo sia un buon accordo per tutti, probabilmente l’accordo più grande mai concluso, in qualsiasi ambito, commerciale o oltre il commercio. Ed è così. È un accordo gigantesco con molti Paesi. Come sapete, Ursula rappresenta molti Paesi, non un solo Paese. Non è facile per te, perché sono molti Paesi diversi, grandi Paesi, alcuni sono forti nell’automotive, altri nell’agricoltura, altri in entrambi. Ci sono molti fattori differenti. Quindi faremo quanto segue: l’Unione Europea accetterà di acquistare dagli Stati Uniti energia per un valore di 750 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Open.online

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

