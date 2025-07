Dazi Trump ha detto la verità sull’accordo? Dall’Ue arrivano le prime smentite

Il funzionario ha sostenuto che l'approvvigionamento di armi non è una questione di competenza della Commissione, per cui l'accordo sui dazi non prevede alcun tipo di investimento negli Usa in questo senso. Ieri, invece, Donald Trump aveva annunciato che il Vecchio continente avrebbe proceduto all'acquisto di un numero ingente di armi americane. "Credo che questa fosse più un'espressione di aspettative da parte del presidente Trump", ha spiegato la fonte Ue.

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

DAZI | Donald Trump ha detto ai reporter prima di partire per la Scozia che c'è il 50% di possibilità di accordo commerciale con la Ue. La lista di controdazi europei a cui è stato il via libera ieri entrerà in vigore in più fasi, dal 7 agosto al prossimo 7 febbraio.

Intesa Usa-Ue: dazi al 15%, esenti i “prodotti strategici”. Meloni: “C'è ancora da battersi” - Šefcovic: “Senza intesa, scambi Ue-Usa sarebbero crollati. La tariffa del 15% comprende tutto”; Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%.

L’accordo sui dazi è una vittoria per Trump - E molto meno per l'Unione Europea, che ha evitato lo scenario peggiore ma ha accettato condizioni sfavorevoli e molto asimmetriche ... Da ilpost.it

Dazi: Trump, se sara' accordo con Ue lo sapremo tra un'ora, non saranno sotto 15% (RCO) - Settore farmaceutico escluso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riporta ilsole24ore.com