Dazi Trump e von der Leyen siglano l’accordo Usa-Ue su tariffe al 15% | Accordo più grande di tutti

L’accordo “piĂą grande di tutti”. Così è stata salutata l’intesa sui dazi al 15% raggiunta da Usa e Ue nella serata di domenica. Nella cornice di Turnberry, dove si trova uno dei suo campi da golf in Scozia, si è svolto il bilaterale tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, che ha messo fine a mesi di incertezza. La positivitĂ di Trump prima dei colloqui. “Ce l’abbiamo fatta”, hanno detto i due leader al termine del colloquio. “Abbiamo buone probabilitĂ di risolvere la questione. Probabilmente lo sapremo tra circa un’ora. Non dovrebbe volerci così tanto. E’ complicato, ma non poi così complicato quando si arriva al dunque”, aveva detto il repubblicano prima di iniziare il bilaterale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump e von der Leyen siglano l’accordo Usa-Ue su tariffe al 15%: “Accordo piĂą grande di tutti”

In questa notizia si parla di: accordo - trump - dazi - leyen

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

Dazi, accordo Trump-von der Leyen: "Tariffe al 15% per Ue" https://telenicosia.it/dazi-accordo-trump-von-der-leyen-tariffe-al-15-per-ue/… Vai su X

#Dazi Raggiunto un accordo #Usa-#UE. #Trump e #VonderLeyen annunciano tariffe al 15%. L'Europa inoltre investirĂ 600 mld negli Usa e acquisterĂ armi e energia. Numerosi dettagli ancora da chiarire. Il presidente Usa "Accordo ottimo per entrambe le pa Vai su Facebook

Accordo dazi, Arianna Farinelli: Von der Leyen ha dato ragione a Trump; Intesa USA-UE, dazi al 15% e acciaio al 50%. L'UE investirĂ 600 miliardi, comprerĂ armi ed energia - Le opposizioni: Una Caporetto, Trump unico vincitore; Trump: raggiunto accordo sui dazi USA-UE.

Dazi, intesa Trump-von der Leyen su tariffe al 15%: “Accordo più grande di tutti” - Così è stata salutata l'intesa sui dazi al 15% raggiunta da Usa e Ue nella serata di domenica. Scrive msn.com

Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. Riporta tg24.sky.it