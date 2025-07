Dazi | Tajani ora sostegni a imprese oggi le incontro

"I sostegni alle imprese vanno assolutamente dati". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani annunciando una riunione che si terrà questo pomeriggio alla Farnesina "con tutti i rappresentanti del mondo imprenditoriale per parlare di dazi, informare le imprese e sapere da loro cosa serve per sostenerle e applicare il piano di azione dell'export ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi: Tajani, ora sostegni a imprese, oggi le incontro

Dazi e impatto sulla filiera sportiva: cosa succederà alla competitività delle imprese italiane? - È notizia di qualche giorno fa la richiesta promossa dalla Footwear Distributors and Retailers of America in merito alla possibilità di esentare dalle politiche restrittive il comparto della calzatura sportiva, e in generale dei beni di consumo di base.

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Brescia, 13 luglio 2025 – Ci sono anche Brescia e Bergamo tra le province più esposte ai dazi americani.

Dazi, Bettini (Federmeccanica): “La Ue tratti e sostenga le imprese” - Roma, 14 luglio 2025 – I dazi al 30% per l’Ue, annunciati dal presidente americano Donald Trump potrebbero scatenare «un effetto a catena», avverte il neo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini E individua tre tipologie di effetti negativi derivanti dai dazi e invita i Paesi membri «all’unità» di fronte alle minacce di Trump.

