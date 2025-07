Dazi Tajani convoca gli imprenditori

13.37 "I sostegni alle imprese vanno dati assolutamente". Così il ministro degli Esteri, Tajani, annunciando una riunione che si terrĂ questo pomeriggio alla Farnesina "con tutti i rappresentanti del mondo imprenditoriale per parlare di dazi, informare le imprese e sapere da loro cosa serve per sostenerle". Poi: "Per dare un giudizio complessivo bisogna vedere la conclusione dell' accordo settore per settore. La Commissione Ue ha fatto il suo dovere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dazi, Tajani “Sogno un mercato unico dell’Occidente” - ROMA (ITALPRESS) – “La scelta dei dazi è stata sbagliata: non convengono nè a chi li impone nè a chi subisce, perchè fanno un danno all’economia.

Dazi, Tajani: accordo non vicinissimo, serve che sia equo - Washington, 16 lug. (askanews) – Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso oggi a Washington al rappresentante commerciale Usa Jamieson Greer la necessità che un accordo sui dazi Usa-Ue sia “equo”.

Dazi per l’Italia al 10%, Tajani e Foti: “Per noi si può fare” - Manduria, Taranto 7 luglio 2025 – “Il 10% non sarebbe un dazio insopportabile per la nostra economia”. Lo riporta quotidiano.net

Contromisure Ue ai dazi Usa, nella lista bourbon e componenti per Boeing. Trump: «Stiamo parlando con l’Europa, faremo progressi» - Tajani a Washington incontra il segretario di Stato americano Rubio. Segnala corriere.it