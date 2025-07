Dazi Tajani | Bene l' accordo scongiurata guerra commerciale il 15% è sostenibile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2025 "Facciamo una premessa: quello sui dazi è un accordo sottoscritta dall'Ue per nome e conto dei Paesi. È un accordo che chiude una stagione di incertezza e impedisce una guerra commerciale. Questo è il primo elemento positivo. Poi bisognerà vedere nei dettagli vantaggi e svantaggi, per dare un giudizio complessivo bisogna vedere la conclusione di tutto l'accordo settore per settore. L'obiettivo ovviamente è arrivare a zero dazi per zero dazi, ma il 15% è sostenibile dal sistema economico europeo ed italiano. L'opposizione ha sempre detto che bisognava fare le trattative insieme all'Europa e noi abbiamo sempre sostenuto il lavoro della Commissione Europea. 🔗 Leggi su Open.online