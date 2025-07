Dazi Sefcovic | Accordo Usa-Ue migliore possibile Trump voleva 30%

(Adnkronos) – L'accordo sui dazi siglato ieri in Scozia dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con il presidente Usa, Donald Trump, era il "migliore" possibile nelle circostanze attuali, che sono "molto difficili" per l'Ue. Lo dice il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, in conferenza stampa a Bruxelles. "Questo – afferma – è .

