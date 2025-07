Dazi Sanchez | sostengo accordo Usa-Ue ma senza alcun entusiasmo

Madrid, 28 lug. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha parlato pubblicamente dell'accordo Ue-Usa sui dazi raggiunto in Scozia con Donald Trump, affermando di apprezzare gli sforzi compiuti dalla Commissione europea e di sostenere quindi l'intesa ma "senza alcun entusiasmo". Per il primo ministro spagnolo, l'Ue dovrà trarre insegnamento da questa situazione e raddoppiare i suoi piani per raggiungere un'autonomia strategica e sviluppare migliori legami commerciali con altri paesi. Inoltre, parlando in una conferenza stampa a Madrid, Sanchez ha sostenuto che Bruxelles deve diversificare le sue relazioni commerciali con altri paesi, sostenendo l'ambizione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di concludere accordi con Indonesia e India. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Sanchez: sostengo accordo Usa-Ue ma "senza alcun entusiasmo"

