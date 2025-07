Dazi Salvini | Regole imbecilli a Bruxelles massacro per nostre imprese

“Se i dazi sono sostenibili? Sto ascoltando gli imprenditori, perché io ascolto le imprese che poi si confrontano con questa competizione. La cosa certa è che le regole europee sono sicuramente un massacro per le nostre imprese, quindi se la von der Leyen non azzera il Green Deal questo non dipende da Trump, dipende da chi non vuole riconoscere il proprio errore”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento del partito a Milano. “Penso che il governo italiano abbia fatto il possibile, sicuramente qualcosa a Bruxelles non funziona, ma non da adesso, non per colpa di Trump, perché se qualcuno vuole lasciare a piedi 7 milioni di automobilisti con l’euro 5 diesel è perché ci sono degli imbecilli a Bruxelles, non è per colpa di Trump”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Salvini: "Regole imbecilli a Bruxelles massacro per nostre imprese"

Dazi e impatto sulla filiera sportiva: cosa succederà alla competitività delle imprese italiane? - È notizia di qualche giorno fa la richiesta promossa dalla Footwear Distributors and Retailers of America in merito alla possibilità di esentare dalle politiche restrittive il comparto della calzatura sportiva, e in generale dei beni di consumo di base.

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Brescia, 13 luglio 2025 – Ci sono anche Brescia e Bergamo tra le province più esposte ai dazi americani.

Dazi, Bettini (Federmeccanica): “La Ue tratti e sostenga le imprese” - Roma, 14 luglio 2025 – I dazi al 30% per l’Ue, annunciati dal presidente americano Donald Trump potrebbero scatenare «un effetto a catena», avverte il neo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini E individua tre tipologie di effetti negativi derivanti dai dazi e invita i Paesi membri «all’unità » di fronte alle minacce di Trump.

