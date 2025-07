Dazi Patuanelli M5s | Una vera caporetto ma Meloni festeggia chieda cittadinanza Usa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2025 "Meloni festeggia l'accordo con gli Stati Uniti per i dazi al 15%. Festeggiano meno le imprese italiane che, secondo Confindustria, perderanno 23 miliardi di euro e ancor meno le famiglie, visto che sono a rischio 100mila posti di lavoro. Noi le avevamo proposto di tassare i giganti del web, ma figuriamoci se per una volta la premier mantiene una delle promesse elettorali e tiene la schiena dritta con gli amici americani. Siamo di fronte a una vera Caporetto, perché l'accordo prevede anche l'acquisto del costosissimo gas liquefatto americano. Una vera Caporetto. 🔗 Leggi su Open.online

