Dazi Orban | Trump si è mangiato von der Leyen a colazione

L’intesa commerciale siglata tra Stati Uniti e Unione Europea ha suscitato reazioni contrastanti tra i leader europei. Il premier ungherese Viktor Orban, intervenendo in una diretta su Facebook, ha duramente criticato l’accordo raggiunto a Turnberry, in Scozia, affermando: «Donald Trump non ha raggiunto un accordo con Ursula von der Leyen, ma piuttosto si è mangiato la presidente della Commissione europea per colazione». Secondo Orban, da sempre vicino al presidente statunitense e apertamente critico verso Bruxelles, il compromesso europeo sarebbe «peggiore» rispetto a quello ottenuto dal Regno Unito e risulterà «difficile da vendere come un successo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, Orban: «Trump si è mangiato von der Leyen a colazione»

