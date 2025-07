Dazi Meloni | Positivo che ci sia un accordo ma aspetto i dettagli per giudicare – Il video

(Agenzia Vista) Addis Adeba, 28 luglio 2025 "Considero positivo che ci sia un accordo ma se non vedo i dettagli non sono in grado di giudicare nel meglio" così la premier Giorgia Meloni a margine del suo incontro con il primo ministro dell'Etiopia Ahmed Ali ad Addis Adeba. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online