Dopo l'accordo con l'Unione europea, gli Usa puntano a stringere un nuovo accordo commerciale con la Cina. È per questo motivo che Washington ha deciso di prendere tempo congelando le restrizioni sulle esportazioni di tecnologia verso Pechino per evitare da un lato di compromettere i negoziati in corso e dall'altro per aiutare il presidente Donald Trump a strappare un incontro con l’omologo Xi Jinping entro la fine dell'anno. Lo riporta il Financial Times, a poche ore dal nuovo round negoziale di Stoccolma tra le delegazioni di Usa e Cina, citando più fonti vicine al dossier, secondo cui al Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio americano, che gestisce i controlli sull’export, è stato chiesto negli ultimi mesi di evitare mosse dure contro la Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi: Meloni: "Intesa senza effetti devastanti"

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Meloni al Senato risponde su dazi, Ucraina e premierato - La politica. La Premier Meloni in Senato ha risposto alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari.

Dazi, M. Berlusconi: bene Meloni che tiene unite Italia, Ue e Usa - Milano, 9 mag. (askanews) - Marina Berlusconi giudica "bene" il ruolo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella trattativa sui dazi tra Europa e Stati Uniti.

Intesa USA-UE, dazi al 15% e acciaio al 50%. L'UE investirà 600 miliardi, comprerà armi ed energia - Le opposizioni: Una Caporetto, Trump unico vincitore; Meloni, intesa sui dazi positiva,senza effetti devastanti; Dazi: Meloni: Intesa senza effetti devastanti.

Dazi: Meloni: "Intesa senza effetti devastanti" - Bruxelles e Washington trattano per un’unione dell’acciaio e dei metalli che riflette un’intesa comune ... Come scrive ilgiornale.it

Dazi al 15%, siglata l’intesa tra Usa e Ue: i dettagli sull'accordo - Ue, intesa sul 15%: esclusi acciaio e alluminio, zero tariffe su alcuni beni strategici. Scrive notizie.it