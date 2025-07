Dazi Meloni | Evitata escalation commerciale potenzialmente devastante

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Addis Abeba, ha commentato l’intesa sui dazi tra Usa e Ue siglata con la stretta di mano in Scozia tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La premier italiana giudica positivamente l’accordo ribadendo che la prioritĂ era evitare uno scontro commerciale con Washington. Meloni: “Evitata escalation potenzialmente devastante”. “Giudico positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo. Io ho sempre pensato, continuo a pensare, che una escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili, potenzialmente devastanti”, ha dichiarato Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Meloni: “Evitata escalation commerciale potenzialmente devastante”

In questa notizia si parla di: dazi - commerciale - meloni - evitata

Sui dazi Usa e Cina si danno la mano. Altro successo commerciale per Washington - Per gli Stati Uniti sono progressi sostanziali. E c’è da crederci, vista la portata dell’accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi, che ha preso forma nel fine settimana, mandando immediatamente in euforia i mercati di mezzo mondo.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi, Meloni: «15% sostenibile, evitata escalation commerciale potenzialmente devastante»; Dazi, Meloni: “Evitata escalation commerciale potenzialmente devastante”; Dazi, Merz: bene, evitata l’escalation. Esito positivo per l’automotive.

Dazi, Meloni: “Evitata escalation commerciale potenzialmente devastante” - La premier italiana giudica positivamente l’accordo ribadendo che la priorità era evitare uno scontro commerciale con Washington ... Si legge su lapresse.it

Dazi, Meloni: «15% sostenibile, evitata escalation commerciale potenzialmente devastante» - Io ho sempre pensato, continuo a pensare, che una escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibi ... Secondo msn.com