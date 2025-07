Dazi Meloni | C’è ancora da battersi per accordo

(Adnkronos) – Sui dazi "bisognerĂ studiare i dettagli dell'accordo, lavorare sull'accordo perchĂ© quello che è stato sottoscritto ieri è un accordo giuridicamente non vincolante, ma di massima, quindi c'è ancora da battersi e all'esito di questo lavoro, bisognerĂ , a livello nazionale ed europeo, lavorare, per aiutare quei settori che dovrebbero essere particolarmente coinvolti da questa .

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi, Meloni: "Accordo non vincolante, c'è ancora da battersi" - Usa sui dazi, sottolineando che bisogna ancora "lavorare per definire tutti i dettagli" ... Come scrive msn.com

Meloni: battersi ancora sui dazi, vediamo le esenzioni - La premier da Addis Abeba sull’intesa tra Usa ed Ue prende tempo sull’accordo: «Ci sono una serie di elementi che mancano così come non so a che cosa ci si riferisca quando si parla di investimenti, a ... Da corriere.it