Dazi Meloni | aiutare settori colpiti

9.00 "Bisognerà studiare i dettagli dell' accordo, perché quello che è stato sottoscritto ieri è un accordo di massima: c'è ancora da battersi". Lo dice la premier Meloni, parlando dell'intesa Usa-Ue sui dazi al 15%, che giudica comunque positiva perché evita una guerra commerciale. Poi aggiunge: "Bisognerà , a livello nazionale ed europeo, lavorare per aiutare quei settori che dovrebbero essere particolarmente coinvolti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Meloni al Senato risponde su dazi, Ucraina e premierato - La politica. La Premier Meloni in Senato ha risposto alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari.

Dazi, M. Berlusconi: bene Meloni che tiene unite Italia, Ue e Usa - Milano, 9 mag. (askanews) - Marina Berlusconi giudica "bene" il ruolo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella trattativa sui dazi tra Europa e Stati Uniti.

