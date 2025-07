Dazi Meloni | Accordo non vincolante c' è ancora da battersi

Prima del vertice Onu di Addis Abeba, Giorgia Meloni si è fermata a parlare con i cronisti, incalzata ancora una volta sul tema dei dazi. Nel tardo pomeriggio di ieri, Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno raggiunto un accordo su una tassazione reciproca del 15%, non certo la soluzione ideale ma comunque un punto di partenza e un miglioramento rispetto a quanto aveva stabilito il precedenza il presidente Usa. " L'Italia e l'Europa adesso devono sedersi, devono valutare, lavorare per definire tutti i dettagli, continuare a lavorare per ottenere un accordo che sia il migliore possibile, poi sedersi e interrogarsi su come si faccia a sostenere eventuali settori che dovrebbero essere particolarmente colpiti, questo a livello nazionale ", ha dichiarato il presidente del Consiglio italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, Meloni: "Accordo non vincolante, c'è ancora da battersi"

