Dazi Meloni | Accordo al 15% è sostenibile così abbiamo evitato una guerra commerciale devastante

Giorgia Meloni commenta l’accordo Ue-Usa sui dazi: «Il 15% è una base sostenibile. Evitata una escalation commerciale che poteva essere devastante». 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Dazi, Meloni: "Accordo al 15% è sostenibile, così abbiamo evitato una guerra commerciale devastante"

In questa notizia si parla di: dazi - meloni - accordo - sostenibile

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Meloni al Senato risponde su dazi, Ucraina e premierato - La politica. La Premier Meloni in Senato ha risposto alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari.

Dazi, M. Berlusconi: bene Meloni che tiene unite Italia, Ue e Usa - Milano, 9 mag. (askanews) - Marina Berlusconi giudica "bene" il ruolo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella trattativa sui dazi tra Europa e Stati Uniti.

Dazi, Meloni “Accordo positivo, base al 15% è sostenibile” Vai su X

#Dazi Raggiunto un accordo #Usa-#UE. #Trump e #VonderLeyen annunciano tariffe al 15%. L'Europa inoltre investirĂ 600 mld negli Usa e acquisterĂ armi e energia. Numerosi dettagli ancora da chiarire. Il presidente Usa "Accordo ottimo per entrambe le pa Vai su Facebook

Dazi, Meloni: accordo sostenibile, ora aiutare le imprese colpite; Le Borse oggi, 28 luglio. Accordo sui dazi, Meloni: “Base sostenibile, ma ora aiuti ai settori”; Dazi, Meloni “Accordo positivo, base al 15% è sostenibile”.

Dazi, la premier Giorgia Meloni: il 15% è sostenibile. Ma ora l’Ue deve aiutare i settori più colpiti - Secondo la premier Meloni bisogna lavorare a livello nazionale ed europeo lavorare per aiutare i settori coinvolti dalle tariffe Usa ... Lo riporta milanofinanza.it

Dazi, Meloni: accordo sostenibile, ora aiutare le imprese colpite - A caldo la premier Giorgia Meloni si limita a commentare l’intesa sui dazi base al 15% con poche parole: «Giudico positivo ci sia un accordo, ma non posso giudicare il ... Riporta ilsole24ore.com