Dazi l’Unione ha mostrato compattezza

L’ultima partita non poteva che essere giocata su un campo da golf, il terreno preferito da Trump. E dopo 18 buche, è finita come da inevitabile copione: con un compromesso, un punto di (ri)equilibrio, una mediazione, il risultato di passi avanti e marce indietro. Bene. L’"accordo più grande di sempre"? Non esageriamo. Di sicuro si chiude una dura fase di fibrillazione politico-commerciale tra alleati in un mondo dove succedono altre cose serie di cui occuparsi, assieme. Soprattutto si ritorna a un contesto di certezze (non tutte positive, ovvio) per le imprese e per l’economia. Un traguardo importante che ha richiesto grande saldezza di nervi con un presidente Usa, a volte preso ideologicamente per matto, che alla mattina la pensa diversa che alla sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

