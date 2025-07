Dazi l’economista Gros | Queste tariffe sono il male minore

Roma, 28 luglio 2025 –  Daniel Gros, economista, direttore dell’Institute for European Policymaking della Bocconi, non ha dubbi: “I dazi al 15% fra Europa e Usa non saranno l’optimum ma sono il male minore e, forse, anche accettabile. Si tratta di un livello più basso rispetto all’accordo raggiunto con la Cina e non più alto dei concorrenti asiatici come il Giappone e la Corea”. Daniel Gros durante l'evento: un futuro da riprogettare. Quarto Rapporto sul mondo postglobale a cura del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi con il sostegno di Intesa Sanpaolo nell'ambito del Festival Internazionale dell'economia presso Grattacielo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, l’economista Gros: “Queste tariffe sono il male minore”

