Dazi l’allarme di Merz | Da accordo Usa-Ue danni sostanziali a economia tedesca

(Adnkronos) – La Germania, la più grande economia dell'Unione europea, subirà "danni sostanziali" a causa dei dazi statunitensi concordate come parte dell'accordo commerciale raggiunto ieri tra Ue e Usa dopo l'incontro tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. A lanciare l'allarme è il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che tuttavia spiega come "non potevamo aspettarci . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: dazi - allarme - merz - accordo

Mercati finanziari a rischio collasso: l'allarme di Joachim Nagel sui dazi USA - I mercati finanziari erano "prossimi al collasso" dopo gli annunci sui dazi degli Stati Uniti ad aprile, evidenziando la loro vulnerabilità a politiche economiche irregolari.

Uap: “Allarme dazi e caro energia, i rimborsi per le tariffe non ne tengono conto” - (Adnkronos) – "C'è un grande problema dell'applicazione dei dazi e dei costi energetici, che incidono fortemente sulle strutture sanitarie in quanto imprese energivore".

L’allarme di Draghi: «I dazi di Trump un punto di rottura, l’Europa si svegli e impari a crescere da sola» - È già da diversi anni che «la situazione si stava deteriorando», ma la guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti rappresenta «un punto di rottura».

Dazi, l'allarme di Merz: Da accordo Usa-Ue danni sostanziali a economia tedesca; Dazi auto USA-UE, stretta di mano Trump e von der Leyen: cosa cambia; Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile. Merz: «Cauto ottimismo» per accordo Ue-Usa.

Dazi, l'allarme di Merz: "Da accordo Usa-Ue danni sostanziali a economia tedesca" - Domenica scorsa il presidente degli Stati Uniti ha annunciato quindi l'imposizione di dazi del 15% su tutti i Paesi dell'Unione Europea, ma le ripercussioni derivanti dall'entrata in vigore delle ... Secondo adnkronos.com

Dazi, critiche da Germania e Francia. Merz: "Da accordo Usa-Ue danni sostanziali" - Domenica scorsa il presidente degli Stati Uniti ha annunciato quindi l'imposizione di dazi del 15% su tutti i Paesi dell'Unione Europea, ma le ripercussioni derivanti dall'entrata in vigore delle ... Lo riporta adnkronos.com