Dazi l’accordo Usa-Europa sull’energia Gli analisti sono scettici | Obiettivi impossibili

Washington, 29 luglio 2025 – Le schede che ha preparato la Casa Bianca per illustrare " il piĂą grande accordo mai concluso " (per usare una formula cara a Donald Trump) parlano chiaro: "L' Ue investirĂ 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti durante il mandato del presidente Trump. Questo investimento si aggiunge agli oltre 100 miliardi di dollari l'anno che le aziende dell'Ue giĂ investono in Usa. L'Ue raddoppierĂ la sua dipendenza dagli Stati Uniti come superpotenza energetica, acquistando 750 miliardi di dollari di esportazioni energetiche entro il 2028. Ciò rafforzerĂ il dominio energetico Usa, ridurrĂ la dipendenza europea da fonti avversarie e ridurrĂ il deficit commerciale con l'Ue".

