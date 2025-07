Dazi la sconfitta dell’Europa è tutta nei numeri | perché ci siamo arresi

L’Unione europea ha scelto la via della diplomazia, ma il prezzo da pagare rischia di essere insostenibile. L’accordo raggiunto ieri tra Donald Trump e Ursula von der Leyen segna un momento critico nei rapporti transatlantici: in cambio di una fragile stabilitĂ politica, Bruxelles ha accettato condizioni commerciali pesantemente penalizzanti. In particolare, il dazio medio applicato dagli Stati Uniti alle merci europee passerĂ dal 4,8% al 15%, un incremento senza precedenti e privo di fondamento economico. Leggi anche: Dazi, Bonelli insulta Meloni: “Patrioti? No, traditori”, è polemica Nonostante le accuse di Trump, secondo cui l’ Europa avrebbe danneggiato gli interessi americani negli anni passati, i dati disponibili non supportano questa narrativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dazi, la sconfitta dell’Europa è tutta nei numeri: perchĂ© ci siamo arresi

