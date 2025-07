Dazi intesa Trump-von der Leyen su tariffe al 15% | Accordo più grande di tutti

L’accordo “più grande di tutti”. Così è stata salutata l’intesa sui dazi al 15% raggiunta da Usa e Ue nella serata di domenica. Nella cornice di Turnberry, dove si trova uno dei suoi campi da golf in Scozia, si è svolto il bilaterale tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, che ha messo fine a mesi di incertezza. “Ce l’abbiamo fatta”, hanno detto i due leader al termine del colloquio. “Abbiamo buone probabilità di risolvere la questione. Probabilmente lo sapremo tra circa un’ora. Non dovrebbe volerci così tanto. È complicato, ma non poi così complicato quando si arriva al dunque”, aveva detto il repubblicano prima di iniziare il bilaterale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

