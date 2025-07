Dazi intesa sotto attacco | Sottomessi agli Usa Parigi irritata Berlino timorosa Ursula | Evitato il baratro

BRUXELLES – L’uomo del negoziato, Maros Sefcovic, punta il dito sui chi critica “l’intesa del secolo”. E dice: “Voi non c’eravate in quella sala, è stato il miglior accordo possibile”. Frase rivolta ai giornalisti europei ma, implicitamente, soprattutto ai tanti che inquadrano l’intesa sui dazi come la capitolazione dell’Europa nei confronti di Donald Trump. In . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

