Bologna, 28 luglio 2025 – Sono circa 6mila le imprese emiliano-romagnole che esportano verso gli Stati Uniti e che temono ripercussioni dai dazi. Automotive, meccanica industriale e alimentare i settori piĂą a rischio. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2024, l'Emilia-Romagna ha esportato negli Stati Uniti beni per un valore di quasi 10,5 miliardi di euro, pari al 16,2% del totale delle esportazioni italiane nel mercato americano (64,8 miliardi di euro), la seconda regione per valore assoluto dopo la Lombardia (con il 21,2% dell'export nazionale negli Usa), prima di Toscana (15,8%) e Veneto (11,2%) e prima in Italia per valore pro capite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dazi in Emilia Romagna, quali i settori piĂą a rischio. De Pascale: “Difenderemo la manifattura”

Dazi e geopolitica, Confapi Emilia incontra l'imprenditore ed opinionista Alberto Forchielli - “Compito di un'associazione imprenditoriale è cercare di fornire agli imprenditori anche quegli strumenti utili alla lettura ed alla comprensione dei cambiamenti in atto a livello globale, al fine di sostenere le imprese ad individuare nuove opportunità e crescita” .

Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? “Colpo mortale: a rischio più di 1,5 miliardi” - Bologna, 12 luglio 2025 – Arrivano i dazi di Donald Trump dagli Stati Uniti dal primo agosto e l’Italia drizza le antenne, a partire dall’Emilia-Romagna e dal cuore della food valley, della motor valley e dell’industria del packaging.

Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? De Pascale: “Colpo da 10 miliardi” - Bologna, 12 luglio 2025 – Arrivano i dazi di Donald Trump dagli Stati Uniti dal primo agosto e l’Italia drizza le antenne, a partire dall’Emilia-Romagna e dal cuore della food valley, della motor valley e dell’industria del packaging.

Dazi in Emilia Romagna, quali i settori più a rischio. De Pascale: "Difenderemo la manifattura" - Gli Stati Uniti rappresentano il 12,5% dell'export complessivo della nostra regione con oltre 6mila imprese interessate.

I dazi di Trump sull'export Emilia-Romagna: oltre 6 mila imprese coinvolte. Ecco i settori colpiti - L'allarme del governatore Michele de Pascale: «Accordo asimmetrico e penalizzante» «Dopo mesi di negoziati si è arrivati a un accordo asimmetrico e penalizzante che rischia di mettere in forte diffico ... Riporta corrieredibologna.corriere.it