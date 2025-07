Dazi imprese divise tra stabilità e costi

Sui dazi, dopo l’ accordo raggiunto tra Usa e Ue, le organizzazioni di imprese sembrano tenere posizioni diverse. Sono sostanzialmente divise tra la voglia di stabilità e il peso dei costi. E così per esempio per Confcommercio “l’ accordo commerciale costituisce un fattore di ‘certezza in tempi incerti’. Bene, dunque, avere scongiurato la prospettiva di guerre commerciali tra le due sponde dell’Atlantico e l’avere garantito stabilità a ‘due sistemi economici e imprenditoriali fortemente interconnessi tra loro'”. Anche se Confcommercio fa presente come “oltre ai dazi ” siano previsti “ impegni europei ad acquisti di energia dagli Usa per 750 miliardi di dollari, ad investimenti aggiuntivi negli Stati Uniti per 600 miliardi di dollari e ad importanti acquisti di sistemi di difesa “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, imprese divise tra stabilità e costi

In questa notizia si parla di: dazi - imprese - divise - stabilità

Dazi e impatto sulla filiera sportiva: cosa succederà alla competitività delle imprese italiane? - È notizia di qualche giorno fa la richiesta promossa dalla Footwear Distributors and Retailers of America in merito alla possibilità di esentare dalle politiche restrittive il comparto della calzatura sportiva, e in generale dei beni di consumo di base.

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Brescia, 13 luglio 2025 – Ci sono anche Brescia e Bergamo tra le province più esposte ai dazi americani.

Dazi, Bettini (Federmeccanica): “La Ue tratti e sostenga le imprese” - Roma, 14 luglio 2025 – I dazi al 30% per l’Ue, annunciati dal presidente americano Donald Trump potrebbero scatenare «un effetto a catena», avverte il neo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini E individua tre tipologie di effetti negativi derivanti dai dazi e invita i Paesi membri «all’unità» di fronte alle minacce di Trump.

Dazi, imprese divise tra stabilità e costi; Dazi, le notizie del giorno del 28 luglio 2025 – La diretta; Dazi, Giorgetti: «Per gli aiuti alle imprese va sospeso il Patto di stabilità».