Dazi i tanti nodi ancora da sciogliere nell’accordo Ue-Usa

Roma, 28 lug. (askanews) – Agroalimentare, vini, alcolici, acciaio, alluminio e derivati, ma anche le effettive modalitĂ con cui avverrebbero gli aumenti di importazioni di energia Usa da parte dell’Europa, per centinaia di miliardi (750), strombazzati dal presidente Usa Donald Trump, così come gli aumenti non meno massicci di investimenti Ue verso gli Usa (600 mld). E poi chi entrerĂ , alla fine, nell’esclusivo “club privé” delle merci a dazi zero, preannunciato dalla presidente della Commisione Ue, Ursula von der Leyen? Sono numerosi, complessi e potenzialmente oggetto di ulteriori contenziosi – e pressioni da parte delle tante categorie coinvolte – i “dettagli” che restano da regolare e mettere nero su bianco nell’accordo tra Stati Uniti e Unione europea sui dazi commerciali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it