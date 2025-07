Dazi gli effetti sull' Italia | cosa succede ora? I timori delle imprese | Impatti rilevanti con il dollaro debole le tariffe raddoppiate

Certo, c?è la consapevolezza che poteva andare peggio. Ma bene non è andata. I dazi americani del 15 per cento sono difficili da digerire per le imprese italiane. Soprattutto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Dazi, gli effetti sull'Italia: cosa succede ora? I timori delle imprese: «Impatti rilevanti, con il dollaro debole le tariffe raddoppiate»

Dazi e impatto sulla filiera sportiva: cosa succederà alla competitività delle imprese italiane? - È notizia di qualche giorno fa la richiesta promossa dalla Footwear Distributors and Retailers of America in merito alla possibilità di esentare dalle politiche restrittive il comparto della calzatura sportiva, e in generale dei beni di consumo di base.

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Brescia, 13 luglio 2025 – Ci sono anche Brescia e Bergamo tra le province più esposte ai dazi americani.

Dazi, Bettini (Federmeccanica): “La Ue tratti e sostenga le imprese” - Roma, 14 luglio 2025 – I dazi al 30% per l’Ue, annunciati dal presidente americano Donald Trump potrebbero scatenare «un effetto a catena», avverte il neo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini E individua tre tipologie di effetti negativi derivanti dai dazi e invita i Paesi membri «all’unità » di fronte alle minacce di Trump.

I settori coinvolti, Unimpresa: Effetti limitati per l'economia italiana; Dazi Usa, con tariffe al 30% azzerata la crescita dell’Italia nel 2025; Dazi Trump, ecco le regioni italiane più colpite. I settori a rischio, dall’ottica al vino.

I settori industriali coinvolti. Unimpresa: "Effetti limitatai sull'economia italiana" - L'Unione Nazionale di Imprese commenta la situazione italiana, parlando delle possibili conseguenze in caso di eventuali dazi commerciali Usa al 15% ... msn.com scrive

Unimpresa, dai dazi impatto contenuto per il made in Italy - "Eventuali dazi commerciali Usa al 15% avranno effetti limitati sull'economia italiana. Lo riporta ansa.it