Dazi Giorgia Meloni | Accordo sostenibile ma c' è ancora da battersi

“Giudico positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo”. Con queste parole, il premier Giorgia Meloni ha commentato l’intesa siglata tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi commerciali, al margine della sua visita ufficiale ad Addis Abeba. Un’intesa che, secondo la leader di Fratelli d'Italia, rappresenta un passo nella giusta direzione per evitare una potenziale crisi transatlantica. Meloni ha espresso sollievo per lo scongiurato rischio di un’escalation commerciale tra le due sponde dell’Atlantico, definendola una minaccia che avrebbe potuto avere “conseguenze imprevedibili e potenzialmente devastanti”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dazi, Giorgia Meloni: "Accordo sostenibile, ma c'è ancora da battersi"

