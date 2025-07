(Adnkronos) – “Noi siamo assolutamente contrari a qualsiasi forma di dazi, sono una disgrazia, noi siamo per il libero mercato. E quindi anche al 15% non ci fanno piacere. E le nostre imprese verranno penalizzate non solo dai dazi, ma anche dalla svalutazione del dollaro, un problema enorme che rende i nostri prodotti sempre più . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dazi, Fontana (Confindustria Puglia): “Disgrazia insormontabile per alcune aziende, ora serve sostegno”