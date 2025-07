La roulette dei dazi si è fermata sul 15%. Dopo settimane di trattative febbrili, bozze cestinate e botta e risposta da una sponda all’altra dell’Atlantico, la pallina ha smesso di correre: Bruxelles e Washington hanno trovato l’intesa su una tariffa del 15% per le importazioni europee oltreoceano. Abbastanza per allontanare – almeno per ora – lo spettro di una nuova stagione di ritorsioni.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dazi, ecco cosa prevede l'accordo Usa-Ue. E perché l'Italia è tra i Paesi più vulnerabili