Dazi Crolla AmCham Italy | Con intesa evitata escalation punto di partenza e non di arrivo

"L'accordo raggiunto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen rappresenta un passaggio cruciale che mette fine alla fase piĂą acuta della 'guerra commerciale' tra Stati Uniti e Unione Europea e apre una fase di tregua costruttiva. Dopo mesi di incertezza, le imprese

L’export della Cina verso gli Usa crolla dopo i dazi del 145%: in aprile -17%. Nel weekend negoziati in Svizzera - In aprile, dopo i dazi al 145% imposti da Donald Trump sull’import made in China, il surplus commerciale di Pechino nei confronti degli Usa si è ridotto del 17,6%, a 20,46 miliardi di dollari.

Trump torna a minacciare l’Ue: «Dazi del 50% dal 1° giugno». Borse in picchiata, crolla Piazza Affari - Donald Trump torna a scagliarsi contro l’Unione europea e dopo appena tre settimane di «tregua» sui dazi ora «raccomanda» che gli Usa impongano una tariffa generale del 50% su tutti i prodotti in arrivo dall’Ue.

Effetto dazi, crolla il deficit commerciale statunitense, esplode quello canadese - Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ridotto ad aprile del 55%, scendendo a 61,6 miliardi di dollari e segnando un calo superiore alle attese.

Dazi, il made in Italy verso gli Usa senza accordo può dimezzarsi: a ... - Dazi, il made in Italy verso gli Usa senza accordo può dimezzarsi: a rischio farmaci, vino e abbigliamento Se non ci fosse un’intesa con Washington le perdite varrebbero oltre 40 miliardi, meno ... Si legge su ilmessaggero.it