Dazi cosa c' è nell' accordo e cosa no | la maxi-aliquota sull' acciaio sospiro di sollievo per le auto deroghe su chip e agricoli Trattativa aperta sull?alcol

Dazi del 15% su gran parte dell?export dell?Ue verso gli Stati Uniti, automobili e farmaci compresi. Eccezioni saranno previste per qualche categoria di beni, come gli aerei civili e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Dazi, cosa c'è nell'accordo (e cosa no): la maxi-aliquota sull'acciaio, sospiro di sollievo per le auto, deroghe su chip e agricoli. Trattativa aperta sull?alcol

La parola "accordo" fa sembrare il tutto una cosa positiva. E invece per la #UE è una sconfitta e una maxi tassa che ci costerà cara. L'unica soluzione è avere una unione federale che conti davvero qualcosa. #dazi

Dazi al 15%, raggiunta l'intesa fra Usa e Ue Trump: «Accordo che porterà unità e amicizia»

