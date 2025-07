Dazi Confeuro | Vittoria protezionismo Trump su frammentarietà Europa

Confeuro: “L’Europa paga il prezzo della sua frammentazione, penalizzati cittadini e PMI agroalimentari”. “ Apprendiamo che Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un nuovo accordo sui dazi, con un’intesa fissata al 15% siglata in occasione dell’incontro tra il presidente Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Scozia. Ancora una volta – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – siamo di fronte alla amara vittoria del neo-protezionismo di marca Trumpiana su un’Europa che, invece di rilanciare il proprio ruolo strategico, incassa il colpo e paga il prezzo di anni di inefficienza amministrativa e frammentarietĂ politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

