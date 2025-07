Dazi Coldiretti | Serve sostegno per i comparti più colpiti

«L’accordo con tariffe al 15% è sicuramente migliorativo rispetto all’ipotesi iniziale del 30% che avrebbe causato danni fino a 2,3 miliardi di euro per i consumatori americani e per il Made in Italy agroalimentare. Tuttavia, il nuovo assetto tariffario, avrĂ impatti differenziati tra i settori e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Prandini (Coldiretti): Sburocratizzare e fermare i dazi per consolidare la crescita dell’agroalimentare del Sud - Tempo di lettura: 2 minuti Il ruolo del mezzogiorno nell’ambito della politica economica italiana e i vantaggi delle semplificazioni proposte dalla Zes sono stati fra i temi affrontati dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini  alla quarta edizione del Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria).

