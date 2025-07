Dazi Coldiretti | Con il 15% servono compensazioni Ue per i settori più colpiti

«L’accordo con tariffe al 15% è sicuramente migliorativo rispetto all’ipotesi iniziale del 30% che avrebbe causato danni fino a 2,3 miliardi di euro per i consumatori americani e per il Made in Italy agroalimentare. Tuttavia, il nuovo assetto tariffario, avrà impatti differenziati tra i settori e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: settori - dazi - coldiretti - servono

Dazi, Urso: per l'Italia auto e medicinali i settori più a rischio - Roma, 14 mag. (askanews) -Per l'Italia filiera dell'auto e farmaceutica sono due dei settori che rischiano di subire maggiormente ricadute negative dai dazi commerciali approntati dall'amministrazione Usa.

Arezzo-Usa, affari da 200 milioni. Gioielli, moda ed elettronica: tre settori con l’incubo dei dazi - Arezzo, 11 luglio 2025 – Tra guerre e dazi il sistema aretino affronta con diverse ansie e qualche speranza la turbolenza globale: il balzo dei metalli preziosi ha come contrappasso la stagnazione della gioielleria.

Dazi di Trump all'Europa, cosa cambia per l'Italia? Dai farmaci alla moda fino alle auto: ecco i settori più a rischio - I dazi di Donald Trump si abbattono sulle borse dell'Europa e degli Stati Uniti. L'annuncio del presidente statunitense di dazi al 50% in vigore dal primo giugno sulle importazioni europee ha.

#Dazi, il grido di dolore di #coldiretti: servono compensazioni per i settori dell’agroalimentare più colpiti, come il #vino. Da capire bene quali prodotti saranno nella lista a “dazio zero” Vai su X

Mentre Lollobrigida pensa alla dirompente proposta sulla bresaola con la carne americana per dare una svolta alla trattativa sui dazi di Trump, il Governo Meloni si è distratto un attimo e ha dimenticato in Europa di difendere i nostri agricoltori. Secondo quant Vai su Facebook

Dazi, Coldiretti Cuneo: con il 15% servono compensazioni Ue per i settori più colpiti; Dazi, Coldiretti: «Bene le tariffe ridotte al 15%, ma servono compensazioni Ue per i settori più colpiti; Coldiretti Con i dazi al 15% servono compensazioni Ue per i settori più colpiti.

Coldiretti, Dazi: con il 15% servono compensazioni Ue per settori più colpiti - “L’accordo con tariffe al 15% è sicuramente migliorativo rispetto all’ipotesi iniziale dei dazi al 30% che avrebbe causato danni fino a 2,3 miliardi di euro per i consumatori americani e per il Made i ... Si legge su giornaledipuglia.com

Dazi Usa al 15%, Coldiretti Cuneo: “Servono compensazione Ue per i settori più colpiti” - “Migliorativa la riduzione rispetto all’ipotesi iniziale del 30%, ma servono risorse europee per le filiere più esposte come il vino” ... cuneodice.it scrive