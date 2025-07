Dazi Casasco | Competitività e costi di produzione serve QE mirato per industria sanità e sicurezza

“Alla luce dell'accordo raggiunto sui dazi, ormai prevedibile dopo l'intesa con Giappone e Canada sul tetto del 15%, l'Unione Europea ha il compito di negoziare i dettagli settoriali, dall'agricoltura al farmaceutico, magari attraverso accordi di libero scambio. Ma oggi la priorità non è analizzare vantaggi e svantaggi: bisogna agire, poiché il tema vero è la competizione e i costi di produzione. L'Italia deve muoversi subito, con decisione, senza aspettare ulteriori discussioni. Le imprese vanno sostenute con misure immediate che rendano possibile continuare a competere, al di là dei dazi". Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato e Responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi, Casasco: "Competitività e costi di produzione, serve QE mirato per industria sanità e sicurezza"

