Dazi Bruxelles ribadisce | Miglior accordo possibile Ma l’intesa non entusiasma gli Stati

L’accordo Ue-Usa c’è ma non soddisfa. All’indomani dell’intesa raggiunta da Donald Trump e Ursula von der Leyen sull’aliquota unica del 15% sull’import europeo – con alcune eccezioni -, emerge il malcontento di alcuni Stati membri con Bruxelles che corre a difendere il risultato ottenuto. “Questo è chiaramente il miglior accordo che potessimo avere in circostanze molto difficili”, evidenzia il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, ribadendo quanto detto dalla presidente della Commissione in Scozia. “Una guerra commerciale può sembrare allettante ad alcuni, ma comporta gravi conseguenze: con un dazio di almeno il 30%, il nostro commercio transatlantico si sarebbe di fatto interrotto”, dice. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Bruxelles ribadisce: “Miglior accordo possibile”. Ma l’intesa non entusiasma gli Stati

Accordo Ue-Londra su studenti, lavoro e pesca: Regno Unito si riavvicina a Bruxelles - Vertice Ue-Gb a Londra. I rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri dell’unione Europea hanno raggiunto un accordo su diversi temi con il Regno Unito, a poche ore dall’inizio del vertice Ue-Regno Unito a Londra, dopo diverse riunioni del Coreper nel fine settimana che si sono protratte a notte fonda.

Brexit addio? Presto un accordo Londra-Bruxelles. Starmer verso una nuova “partnership strategica” con la Ue - Brexit addio? L’accordo tra Londra e la Ue è vicino. Il Regno Unito volta pagina. Nei prossimi giorni verrà siglata un’intesa con Bruxelles.

Trump è una furia contro Bruxelles: “L'Ue ci ha trattato molto male, niente accordo” - "Non cerco un accordo con l'Unione europea". È questo quanto ha detto Donald Trump, confermando che le tariffe al 50% sulle importazioni dall'Europa scatteranno il 1 giugno.

Trump arrivando in Scozia: "L'accordo sui dazi con l'Ue sarà quello più grande di tutti". Bruxelles: "Domenica si valuteranno le chance per un'intesa equilibrata. Sono in corso intensi negoziati" #ANSA Vai su X

Dopo mesi di braccio di ferro, Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un accordo sui dazi commerciali. L’intesa prevede un livellamento al 15% per la maggior parte delle esportazioni europee. Fuori dal negoziato il dazio su acciaio e alluminio. Leggi l’ Vai su Facebook

Dazi, Ue divisa sull'intesa. Bayrou attacca: «Un giorno buio», ma per Sánchez è l’accordo migliore - Parigi delusa, Macron tace parla il premier Bayrou: «Europa sottomessa agli Usa». Come scrive msn.com

Intesa raggiunta sul 15% per i dazi. Sefcovic: 'Senza accordo, gli scambi sarebbero crollati' - Il commissario Ue per il Commercio commenta: 'Una guerra commerciale può sembrare allettante per alcuni, ma comporta gravi conseguenze. Riporta ansa.it