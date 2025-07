Dazi al 15% | Trump e von der Leyen trovano l’accordo

Donald Trump annuncia i termini dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. Il presidente americano, dopo l’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, riassume i termini dell’intesa: l’Ue aprirĂ i propri mercati ai prodotti americani a tariffa zero, acquisterĂ energia per 750 miliardi di dollari in 3 anni e investirĂ . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi al 15%: Trump e von der Leyen trovano l’accordo

In questa notizia si parla di: leyen - trump - accordo - dazi

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Macron e von der Leyen sfidano Trump sulla ricerca. Il summit a Parigi - Parigi. Gli applausi più convinti delle circa ottocento persone presenti oggi al Grande anfiteatro della Sorbona nel quadro di “Choose Europe for Science”, il summit.

Trump: 'Von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente' - "Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale senza precisare dove e quando.

Raggiunto accordo sui dazi, Von der Leyen: "Sei un negoziatore tenace" , Trump: "E' vero" Vai su X

Trump e von der Leyen, siglato l’accordo sui dazi, cosa cambia? Vai al 1° commento Vai su Facebook

Accordo dazi, Arianna Farinelli: Von der Leyen ha dato ragione a Trump; Intesa Usa-Ue: dazi al 15%, esenti i “prodotti strategici”. Meloni: “C'è ancora da battersi” - Dazi, merci Ue in ingresso Usa: aliquote doganali al 15%; Accordo commerciale UE-USA: intesa tra Trump e von der Leyen evita la guerra dei dazi.

Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. Si legge su tg24.sky.it

Dazi, Trump e von der Leyen siglano l’accordo Usa-Ue su tariffe al 15%: “Accordo più grande di tutti” - Così è stata salutata l'intesa sui dazi al 15% raggiunta da Usa e Ue nella serata di domenica. Riporta msn.com