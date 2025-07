Dazi al 15% Confesercenti Campania | Per le aziende della regione un danno di 280 milioni l’anno

L’accordo tra Ue e Usa sui dazi al 15% può creare problemi non di poco conto alle tante imprese campane che esportano negli States. E’ quanto afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno. “L’accordo con gli Usa per i dazi al 15%, sia chiaro, è una vittoria per la comunità europea. Tuttavia – afferma il presidente – tenendo conto che le aziende campane che esportano negli Stati Uniti sono circa 40mila, per un fatturato annuo di 1 miliardo e 900 milioni di euro, l’accordo sui dazi peserà sui prodotti e servizi delle nostre imprese per circa 280 milioni di euro l’anno”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

